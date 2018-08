10 Jahre Airbnb: Von der Luftmatratze zum Stachel im Fleisch der Hotellerie

WIEN / SAN FRANCISCO. US-Vermietungsplattform ging 2008 online – Kritik am Unternehmen reißt nicht ab.

Bild: Reuters

2008 haben zwei Amerikaner ihre Wohnung vermietet, weil sie sich die Miete allein nicht leisten konnten. Sie stellten drei Matratzen ins Wohnzimmer und ließen dort Gäste schlafen, inklusive Frühstück: Airbnb war geboren. Heute wird das Unternehmen auf 27 Milliarden Euro geschätzt. Ähnlich stark wie das Unternehmen wächst aber auch die Kritik an Airbnb. Ein Überblick:

Warum ist Airbnb so erfolgreich?

Weil Vermieter Kunden mit Preisen anlocken, bei denen die meisten Hotels und Pensionen nicht mithalten können. Das ist auch einer der Kritikpunkte von Michaela Reitterer, der Chefin der Österreichischen Hoteliervereinigung. Hoteliers müssen Abgaben zahlen, strenge Vorschriften erfüllen, dazu kommen 40 Prozent Mitarbeiterkosten. Da könne man mit Airbnb-Preisen nicht mit.

In Österreich zieht Airbnb zwar nur einen Bruchteil des Tourismusgeschäfts ab, wächst aber trotzdem stark. Zwei Millionen Besucher buchten seit dem Start im Jahr 2011 ein Quartier über die Online-Vermietungsplattform. Allein im Vorjahr waren es 770.000 Gäste.

Kann jeder in Österreich Airbnb anbieten?

Im Prinzip schon. Es gibt – noch – keine Registrierungspflicht. Ob jemand Steuern und Abgaben leistet, liegt quasi im eigenen Ermessen. Wie viele Vermieter es in Österreich genau gibt, ist unklar. In der Internetsuche erscheinen mehrere Tausend Treffer, davon Hunderte in Oberösterreich. Viele kaufen leere Wohnungen oder Häuser auf und vermieten sie weiter – ohne dafür Steuern zu entrichten. Das kritisieren sowohl die Hoteliervereinigung als auch die Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ). "Wir wollen Airbnb nicht beseitigen, aber es braucht Waffengleichheit", sagt Stefan Praher, Obmann für Tourismus und Freizeitwirtschaft in der WKOÖ.

Worauf müssen Vermieter achten?

Wer seine Wohnung vermietet, sollte über Einnahmen und Ausgaben genau Buch führen. Umsatzsteuerpflicht für Vermieter besteht nur dann, wenn Einnahmen die Kleinunternehmergrenze übersteigen. Das sind 30.000 Euro jährlich. Anders sieht es bei der Einkommenssteuer aus. Jeder Arbeitnehmer in Österreich darf bis zu 730 Euro im Jahr steuerfrei dazuverdienen. Dieser Wert wird bei Airbnb oft übertroffen. "Was viele Vermieter machen, ist weitgehend illegal", sagt der Linzer Steuerberater Stefan Bendlinger.

Wie wird Airbnb in anderen Ländern gehandhabt?

Sehr unterschiedlich. In Deutschland ist der Fiskus auf die Vermieter aufmerksam geworden und beginnt zu strafen, etwa wegen Steuerhinterziehung. Auch die Zweckentfremdung von Ferienwohnungen soll verhindert werden. Dazu wurden in München Sonderermittlungsteams eingesetzt. Mit Erfolg: 2017 wurden knapp 300 Wohnungen dem Markt wieder zugeführt und 850.000 Euro Bußgelder verhängt. In Japan gibt es Registriernummern für Anbieter. Das wünscht sich Reitterer auch für Österreich.

Können sich Konsumenten auf die Preisangaben auf Airbnb verlassen?

Die EU-Kommission hat Airbnb gerade im Visier: Die Internetplattform verstoße mit teils unklaren Preisangaben und unzulässigen Geschäftsbedingungen gegen EU-Recht, lautet der Vorwurf. Die Behörde gibt Airbnb bis Ende August Zeit für Korrekturen. Reicht die Antwort nicht aus, behält die Kommission sich vor, einzuschreiten. Die Kunden müssten leicht verstehen können, für welche Dienste sie wie viel zu zahlen hätten.

Wie ist die Situation in Oberösterreich?

Das heuer seit 1. Februar geltende Tourismusgesetz des Landes soll den Einfluss von Airbnb eindämmen. Es regelt, dass jeder, der Zimmer an Gäste vermietet, dies melden muss. Ein Gast, der in einer via Airbnb gebuchten Unterkunft in Oberösterreich nächtigt, muss Ortstaxe an den Vermieter entrichten. Dieser führt sie dann an die Gemeinde ab. Die Vorschriften treten Anfang 2019 in Kraft.

Das ist Airbnb

„Wir hatten keine Vorstellung davon, wie groß Air bed and breakfast werden könnte“, sagt Gründer Brian Chesky. Das Ganze war aus einer fixen Idee von Chesky und Joe Gebbia entstanden: Weil sie sich ihr Apartment in San Francisco nicht leisten konnten, stellten sie drei Luftmatratzen ins Wohnzimmer, um sie an Besucher zu vermieten. Im Preis inbegriffen war Frühstück. So ergab sich der Name „Air bed and breakfast“ – Luftmatratze und Frühstück.

Vom Luftmatratzen-Image hat man sich verabschiedet – mittlerweile geht es auch um reiche Kundschaft im Luxus-Segment. Laut eigenen Angaben ist man mit mehr als fünf Millionen gelisteten Unterkünften in 191 Ländern und 81.000 Städten präsent. Zum Vergleich: Der weltgrößte Hotelkonzern Marriott hatte mit seinen rund 30 Marken Ende 2017 etwa 1,3 Millionen Zimmer. In Wien wird geschätzt, dass 7000 bis 8000 Wohnungen über Online-Plattformen angeboten werden.

In Österreich nächtigten im Vorjahr 770.000 Gäste in Airbnb-Unterkünften.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema