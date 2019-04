1. Quartal: Elf Prozent weniger Autos zugelassen

Die Auto-Neuzulassungen sind heuer in den ersten drei Monaten um fast elf Prozent eingebrochen. Benzinbetriebene Pkw gingen um neun Prozent zurück, dieselbetriebene um 17 Prozent. Einen kräftigen Anstieg gab es bei den Zulassungen von E-Autos (Plus 59 Prozent). Allerdings stellen E-Autos nur einen Anteil von drei Prozent an den Neuzulassungen.

Foto: APA Bild:

WIEN. VW war mit einem Anteil von rund 17 Prozent zwar nach wie vor die Pkw-Marke mit den meisten Neuzulassungen, allerdings wurden im ersten Quartal zweistellige Rückgänge verbucht, so die Zahlen der Statistik Austria. Die Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen insgesamt sanken von Jänner bis März um rund sechs Prozent auf 104.836.

Anders entwickelte sich der Nutzfahrzeugmarkt, wo bei Lastkraftwagen der Klasse N3 (plus 11,5 Prozent), bei land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen (plus 33,2 Prozent) sowie bei Sattelzugfahrzeugen (plus 10,5 Prozent) kräftige Zuwächse bei den Neuzulassungen verzeichnet wurden.

Bei Zweirädern wurden mehr Motorräder (plus 42,2 Prozent) und Motorfahrräder (plus 20,6 Prozent) neu zugelassen.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar loewenfan (1165) 09.04.2019 11:38 Uhr schöne Statistik, mal weniger Zulassungen als das Jahr vorher hat es früher schon gegeben und das Jahr drauf wurden es wieder mehr,

wenn ich gestern 1 kleines Bier getrunken habe und heute 59% mehr haut mich das auch noch nicht vom Hocker Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema