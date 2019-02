Zu viel Winterspeck: Feuerwehr rettete dicke Ratte aus Gully

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz rückten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Auerbach im südhessischen Bensheim kürzlich aus.

Die Ratte scheint verzweifelt um Hilfe zu schreien. Bild: www.facebook.com/TierrettungRheinNeckar

Ein offensichtlich wohlgenährte Wanderratte war bei dem Versuch, aus einem Kanaldeckel zu klettern, in einem der Löcher stecken geblieben und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien.

Anrainer entdeckten den hilflosen Nager in einem Hinterhof in Bensheim und alarmierten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Tierrettung, nachdem sie mehrmals erfolglos versucht hatten, die feststeckende Ratte selbst aus dem Loch zu ziehen. Sieben Feuerwehrmänner und ein Tierretter rückten an – fast ein Großeinsatz für ein Kleintier.

"Hatte relativ viel Winterspeck"

Mit vereinten Kräften wurde der Kanaldeckel hochgehoben. "Somit konnte die Ratte von der anderen Seite quasi herausgedreht werden", berichtet die Berufstierrettung Rhein Neckar auf ihrer Facebook-Seite. Der Nager wurde unverletzt in Freiheit entlassen.

"Die Ratte hatte relativ viel Winterspeck und blieb bei den Hüften stecken - sie kam weder vorwärts noch rückwärts", sagte Tierretter Michael Sehr der Nachrichtenagentur dpa. Warum das ganze für ein Nagetier? "Wir machen keine Unterschiede. Vor dem Gesetz sind die Tiere alle gleich. Ich lasse ja auch keinen Menschen irgendwo liegen, nur weil er anderen nicht passt oder anders ist!"

Ein Video zeigt den Einsatz:

