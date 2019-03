Wurde Zeugin gegen Silvio Berlusconi mit radioaktiver Substanz vergiftet?

ROM. Rätselhafter Tod des marokkanischen Models Iman Fadil – Obduktion in den nächsten Tagen.

Starb Anfang März in einer Klinik in Mailand: Iman Fadil Bild: AFP

Die Mailänder Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen zum rätselhaften Tod eines marokkanischen Models, Iman Fadil, Schlüsselzeugin in einem Prozess gegen Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi, aufgenommen. Dies berichtete der Mailänder Staatsanwalt Francesco Greco. Ermittler hätten hohe Metallwerte im Blut der Frau festgestellt. Nicht ausgeschlossen wird, dass die 33-Jährige mit radioaktiven Substanzen vergiftet worden sei.

Fadil war am 1. März nach einem einmonatigen Klinik-Aufenthalt in Mailand gestorben. Gegenüber ihrer Familie hatte sie die Befürchtung geäußert, sie sei vergiftet worden. Die Leiche soll am Mittwoch oder Donnerstag obduziert werden, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" am Sonntag.

Fadil hatte als Zeugin im "Ruby"-Prozess gegen Berlusconi ausgesagt. Berlusconi, der viermal Ministerpräsident war, war vor neun Jahren angeklagt worden, bei den "Bunga Bunga"-Partys Sex mit der minderjährigen Nachtclubtänzerin Karima El Marough alias "Ruby" gehabt zu haben. Er war jedoch von den Vorwürfen in letzter Instanz freigesprochen worden. Derzeit läuft gegen Berlusconi noch ein Prozess wegen Zeugenbestechung.

"Dann zogen sie ihre Kleider aus"

Fadil hatte 2012 über die Abende mit jungen Frauen berichtet. Monatelang hatte sie mit den Justizbehörden zusammengearbeitet. Unter anderem sagte sie, dass sie von Berlusconi 2000 Euro erhalten und öfters an Abenden in Berlusconis Villa in Arcore bei Mailand teilgenommen habe.

Berlusconi habe ihr einen Job in einem seiner TV-Kanäle versprochen. "Ich war verzweifelt, ich hatte keine Arbeit und zahlte eine sehr hohe Miete." Den Job habe sie nicht erhalten.

Sie berichtete zudem, dass an einem Tag mehrere junge Frauen in der Villa Nonnenkostüme tragen und einen Striptease hinlegen mussten. "Sie begannen zu tanzen wie die Schwestern im Film ‚Sister Act‘, und dann zogen sie ihre Kleider aus." Auf einer anderen Party zog Berlusconi eine Frau in Unterwäsche aus, die eine Maske mit dem Gesicht des Fußballers Ronaldinho trug, sagte Fadil.

Nachdem erste Berichte über die "Bunga Bunga"-Partys veröffentlicht wurden, sei Fadil mehrmals von einer "mysteriösen" Person gebeten worden, in Berlusconis Villa zu kommen. Sie sagte dem Gericht: "Diese Person hat mich bedroht und mir gesagt: ‚Wenn Sie etwas zum Treffen sagen, wird es Konsequenzen haben.‘" Nachdem sie sich weigerte, Berlusconi zu treffen, habe ihr ein bekannter Journalist klargemacht, dass sie alles vergessen soll, was sie in der Villa gesehen habe. Das Model war gerade dabei, ein Buch über die Hintergründe des "Bunga Bunga"-Skandals zu schreiben.

Medien berichteten dagegen von einer zunehmenden geistigen Verwirrtheit des Ex-Models. Sie habe an religiösem Wahn gelitten und behauptet, Nachkomme eines christlichen Heiligen zu sein. Die zuletzt Arbeitslose hatte große finanzielle Probleme.

Berlusconi erklärte, er habe Fadil nie gekannt und nie mit ihr gesprochen. Ihre Aussagen vor Gericht seien ihm "erfunden und absurd" vorgekommen. Über Fadils Tod äußerte der Mailänder Großunternehmer Bedauern: "Es ist immer traurig, wenn ein junger Mensch stirbt."

