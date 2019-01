Explosion in Den Haag: Zwei Verletzte aus Trümmern geholt

DEN HAAG. Nach einer schweren Explosion in einem Wohnhaus in Den Haag sind am Samstag mindestens zwei Menschen verletzt geborgen worden. Die Feuerwehr ging aber davon aus, dass unter den Trümmern des dreistöckigen Gebäudes noch weitere Opfer lagen.

Bild: FREEK VAN DEN BERGH (ANP)

Nach Angaben der Feuerwehr war vermutlich Gas explodiert. Zunächst war unklar, wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Haus aufhielten. Die Bergungsarbeiten waren schwierig, weil das Haus akut einsturzgefährdet war. Die gesamte Frontpartie war in sich zusammengebrochen und teilweise auf zwei vor dem Haus geparkte Autos gestürzt. Die Decken stürzten aufeinander. Erheblichen Schaden gab es auch in den benachbarten Teilen des Wohnkomplexes, wo sich Teile der Außenmauern verschoben hatten. Im weiten Umkreis der Unfallstelle lagen Glassplitter: Zahlreiche Fenster waren zu Bruch gegangen.

