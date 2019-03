Dieses Tätowierungswerkzeug ist 2000 Jahre alt

Im Fundus der Washington State University wurde kürzlich das älteste Tätowierungswerkzeug Nordwestamerikas entdeckt.

Antikes Tätowierinstrument Bild:

Das 1972 ausgegrabene und seither unbeachtete Instrument besteht aus einem Holzgriff, an den mittels Fasern der Yucca-Palme zwei Kakteen-Nadeln gebunden sind. An deren Spitzen finden sich Überreste von schwarzer Tinte aus Holzkohle. Laut dem Archäologen Andrew Gillreath-Brown ist das Werkzeug knapp 2000 Jahre alt. Es wurde in der Bears-Ears-Region in Utah gefunden, wo die Pueblo-Kultur verbreitet war.

Forscher gehen davon aus, dass sich die Sitte des Tätowierens in verschiedenen Völkern unabhängig voneinander entwickelt hat. Die 5300 Jahre alte Eis-Mumie "Ötzi" zeigt das älteste Tattoo.

