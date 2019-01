Wintersturm in den USA - Tausende Flüge fielen aus

WASHINGTON. Ein Wintersturm mit viel Schnee, Eisregen und Gewitter soll nach Angaben der US-Wetterbehörde vom Sonntag vom mittleren Westen bis in den Nordosten Amerikas ziehen.

So zeigt sich Chicago, Illinois, derzeit. Bild: (AFP)

Tausende Flüge fielen deshalb bereits am Samstag aus oder waren verspätet, wie lokale Medien berichteten. Auch Züge seien betroffen und einige Straßen mit Schnee oder Eis bedeckt.

Einige Bundesstaaten riefen den Notstand aus, darunter auch New Jersey. Dessen Gouverneur, Phil Murphy, sagte der New York Times: "Wenn es je ein Wochenende gibt, wo man drin bleiben und einen Videomarathon machen sollte, dann ist es wohl dieses." In Chicago soll ein Flugzeug auf einer Piste über den Betonboden geschlittert sein. Verletzt worden sei niemand. In Teilen des Bundesstaats New England sollen laut dem Sender CBS rund 46 Zentimeter Neuschnee fallen.

Wegen des "Shutdowns" erhalten auch die Meteorologen der US-Wetterbehörde derzeit keinen Lohn. Ein Meteorologe sagte deshalb der New York Times, einige seiner Kollegen mit kleinen Kindern oder einem neuen Haus hätten inzwischen Probleme. "Es gibt so ein Gefühl, nicht geschätzt zu werden."

