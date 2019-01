Wikinger zogen durch Hauptort der Shetland-Inseln

LERWICK. Auf den Shetland-Inseln waren die Wikinger los: Anlässlich des Wikingerfestes Up Helly Aa sind am Dienstag in der Stadt Lerwick Dutzende verkleidete Mannen des Jarl-Gefolges aufmarschiert.

Wikingerfest Bild: (AFP)

Bei dem traditionellen Fest trugen sie nicht nur aufwendige Helme und Rüstungen, sondern auch Schild und Axt sowie in vielen Fällen ganz stilecht Vollbart.

Die vom sogenannten Guizer Jarl angeführte Truppe präsentierte ein Langschiff, das über Monate hinweg aufwendig zusammengebaut worden war. Der Tradition entsprechend sollte es am Abend in Brand gesetzt werden. Das soll an den Brauch der Einäscherung von Wikinger-Häuptlingen mitsamt ihres Bootes erinnern.

Up Helly Aa wird jedes Jahr am letzten Dienstag im Jänner gefeiert. Seinen Ursprung hat das Fest im 19. Jahrhundert. Für viele Menschen auf den Shetlands zählt es zu den absoluten Höhepunkten des Jahres.

Lerwick ist mit knapp 7.000 Einwohnern die größte Stadt der zu Schottland gehörenden Shetland-Inseln. Die Inseln liegen in etwa in der Mitte zwischen Großbritannien, Norwegen und den Färöer-Inseln.

