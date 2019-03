Warum vor dem 130. Geburtstag des Eiffelturm die Lichter ausgingen

PARIS. Seine Bauzeit dauerte genau zwei Jahre, zwei Monate und fünf Tage: Vor 130 Jahren ist der Pariser Eiffelturm fertiggestellt worden.

Vor 130 Jahren, am 31. März 1889, wurde der Eiffelturm in Paris nach 26 Monaten Bauzeit fertiggestellt. Am Wochenende feiert der Turm Geburtstag - mit Schauspielern, Musik und einer Schnitzeljagd. Bild: APA

Das über 300 Meter hohe Eisenbauwerk am Ufer der Seine ist Wahrzeichen der französischen Hauptstadt und ein Touristenmagnet - pro Jahr kommen rund sieben Millionen Besucher. Am Wochenende feiert der Turm Geburtstag - mit Schauspielern, Musik und einer Schnitzeljagd.

In Frankreich ist liebevoll von der "dame de fer" (Dame aus Eisen) die Rede. Der Turm wurde für die Pariser Weltausstellung gebaut und am 31. März 1889 fertiggestellt. Er war damals durchaus umstritten: In einem offenen Brief protestierten etwa 300 Intellektuelle gegen den "nutzlosen und monströsen" Turm von Gustave Eiffel (1832-1923) im Herzen der Kapitale. Er könnte neidisch sein, soll Eiffel einmal gesagt haben - denn der Turm sei bekannter als er selbst.

"La Tour Eiffel", wie der 324 Meter hohe Turm im Französischen heißt, gilt als Meisterwerk der Ingenieurskunst. Ohne den Durchbruch der Telekommunikation wäre er aber womöglich abgerissen worden - so wie es nach Ablauf der 20-jährigen Konzession eigentlich geplant war. Mit der drahtlosen Telegrafie bekam der Eisenturm einen militärischen Nutzen. Zwischen 1898 und 1903 wurden zwischen dem Eiffelturm und einigen Militäranlagen in Paris mehrere Funkverbindungen geschaffen und 1906 ein Radiosender eingerichtet. Mit der neu entdeckten strategischen Bedeutung war der Fortbestand des Turms gesichert.

Zur "Earth Hour" gingen die Lichter aus

Als Zeichen für den Klimaschutz sind am Samstagabend an zahlreichen Sehenswürdigkeiten die Lichter ausgegangen, darunter der Eiffelturm.

In Österreich wurden in den neun Landeshauptstädten die wichtigsten Sehenswürdigkeiten verdunkelt. Mit dabei war etwa in Wien das Schloss Schönbrunn. Bundespräsident Alexander Van der Bellen unterstützte heuer die WWF-Aktion "Earth Hour".

Es ist bereits das 13. Mal, dass Städte, Unternehmen und Privatleute in aller Welt eine Stunde lang das Licht ausschalten, um damit ein Zeichen für den Umweltschutz zu setzen. Dabei wandert die "Earth Hour" langsam um den Globus: In jeder Zeitzone erlischt die Beleuchtung um 20.30 Uhr Ortszeit und wird erst eine Stunde später wieder eingeschaltet.

Das Opernhaus in Sydney sowie die Hafenbrücke der australischen Metropole zählten zu den ersten Bauwerken, an denen die Lichter ausgingen. In Hongkong erloschen die Lichter am Victoria Harbour, in Singapur war die gesamte Skyline verdunkelt. Auch am Petersdom in Rom, an der Akropolis in Athen und dem Kreml in Moskau gingen die Lichter aus. In Berlin wurde das Brandenburger Tor verdunkelt. Stattdessen leuchtete eine Installation aus kleinen Solarlampen vor dem Bauwerk, welche die fünf Kontinente darstellten.

