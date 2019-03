Vor 50 Jahren startete erstmals eine Concorde

TOULOUSE. Mit zweifacher Schallgeschwindigkeit über den Atlantik: Ein Blick zurück in das schnellste Kapitel der zivilen Luftfahrt.

Der Anfang vom Ende: die Katastrophe von Paris im Juli 2000 Bild: AFP

Gerade einmal 29 Minuten dauerte der Flug, aber er ging in die Luftfahrtgeschichte ein: Heute vor 50 Jahren startete das Überschallverkehrsflugzeug Concorde im französischen Toulouse zu seinem Jungfernflug. Acht Jahre später nahmen Air France und British Airways den Linienverkehr nach New York auf. Der elegante, schneeweiße Jet mit spitzer Nase hatte zahlreiche Fans, bis heute schwärmen Passagiere von dem Flugerlebnis – dreieinhalb Stunden von Paris nach New York.

Für Freaks nicht minder beeindruckend: Während das Nachfüllen des Champagnerkelches durch die Flugbegleiterin im Reiseflug nur einen Augenblick dauerte, legten im selben Moment die Passagiere und Besatzung eine Strecke von zehn Kilometern zurück. Fast so schnell wie eine Gewehrkugel raste die Concorde über den Nordatlantik – in doppelter Schallgeschwindigkeit oder 2180 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit betrug sogar 2405 km/h (2,23 Mach).

Exklusiv, schnell, teuer: die Concorde, bis heute schnellstes Passagierflugzeug

Jeder Fluggast ein VIP

Jeder Fluggast war ein VIP. Das begann schon auf dem Boden. Nach dem Check-in ging es in eine spezielle Lounge, zu der man nur mit einer Bordkarte für die Concorde Zugang hatte. Hohe Raumteiler trennten die einzelnen Sitzgruppen voneinander ab.

An Bord waren die Sitzverhältnisse durch den engen Rumpfdurchmesser bescheiden. Es gab wie in einem Regionaljet nur je zwei Plätze links und rechts vom Gang. Selbst beim Fensterplatz blieb die Sicht eingeschränkt. Denn bei Concorde-Fenstern handelt es sich um Gucklöcher von der Größe eines Kuchentellers. Dafür war der Blick nach draußen etwas Besonderes: Statt durch blauen Himmel raste die Concorde durch das schwarze Firmament. Denn die Reiseflughöhe des Überschalljets betrug 18.000 Meter über dem Meer.

Aber trotz hoher Ticketpreise von umgerechnet mehr als 6200 Euro für die einfache Strecke London – New York war die Concorde rein wirtschaftlich nie ein Erfolg: zu teuer, zu laut, immens hoher Kerosinverbrauch. Und dann kam im Juli 2000 die Katastrophe: Kurz nach dem Start vom Flughafen Paris verunglückte eine Concorde, alle 109 Insassen sowie vier Menschen auf dem Boden starben. Ursache des Unglücks war ein auf der Startbahn liegender Blechstreifen. Der Anfang vom Ende der "Königin der Lüfte". Hinzu kamen die Luftfahrtkrise nach dem 11. September 2001 und rasant steigende Wartungskosten. 2003 war Schluss mit der Concorde. Der legendäre Überschalljet ist heute nur noch in Museen zu bewundern.

Die Concorde in Hörsching (Wassermann)

"Habe nie etwas Schöneres gesehen"

So viele Besucher hatte der Flughafen Linz-Hörsching in seiner Geschichte zuvor wohl noch nie angelockt: 30.000 Menschen zählte die Polizei Anfang März 1981 auf dem Flughafengelände und in den angrenzenden Wiesen und Feldern, als das Überschallflugzeug Concorde das erste Mal landete. Gerechnet worden war mit maximal 15.000 Interessierten.

Glücklicherweise hatten sich die Verantwortlichen entsprechend gewappnet, und die benachbarten Landwirte hatten ihre Wiesen auch als Parkflächen zur Verfügung gestellt.

Insgesamt dreimal sollte dieses außergewöhnliche Flugzeug in Oberösterreich landen – zweimal war es eine Maschine von British Airways, einmal eine von Air France. Der letzte dieser Linz-Besuche fand im Jahr 1989 statt.

"Ich habe noch nie etwas Schöneres gesehen", schwärmte der ehemalige Betriebsleiter Wilhelm Hager noch Jahre später vom erhebenden Erlebnis mit dem "Überflieger". Wiewohl es auch ein außergewöhnlich lautes gewesen war. "Da glaubt man, es fällt alles zusammen."

Zeppelin und Antonov

Noch zwei weitere Luftfahrtgiganten statteten dem Flughafen in Hörsching einen Besuch ab. Anfang Mai 1929 war es der "Graf Zeppelin", das Luftschiff mit der Typenbezeichnung LZ 127, der viele Schaulustige begeisterte.

Im März 2003 landete das weltweit größte Frachtflugzeug, die Antonov 225. Im Laderaum des Mega-Jumbos hätten bequem 80 Mittelklasse-Autos oder acht Doppeldecker-Busse oder sogar der Rumpf eines Boeing-747-Jumbo-Jets Platz.

Zahlen und Fakten

2405 km/h: Diese Höchstgeschwindigkeit (2,23 Mach) erreichte die Concorde.

6260 Euro kostete der einfache Flug von London nach New York. Die Flugzeit betrug rund drei Stunden. Beim letzten Flug der Concorde über den Atlantik 2003 ersteigerte ein US-Überschall-Freak die letzten beiden Tickets London – New York um umgerechnet 51.000 Euro.

20 Concordes wurden zwischen 1962 und 1979 gebaut. Gemeinsam entwickelt wurde das Flugzeug von der französischen und britischen Luftfahrtindustrie auf Basis eines Regierungsabkommens.

X-Plane: Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat einen Überschalljet beim Rüstungskonzern Lockheed Martin in Auftrag gegeben. Bis Ende 2021 soll ein "X-Plane"-Prototyp fertig sein, der in 16 Kilometer Höhe mit 1500 Kilometern pro Stunde fliegen kann – und statt eines Überschallknalls nur einen Ton erzeugt, der "so laut ist wie das Zuschlagen einer Autotür".

