Von Migranten gekapertes Schiff auf Malta eingetroffen

An Bord befinden sich 108 Migranten, darunter 31 Frauen. Die Polizei ging an Bord. Was mit den Migranten geschehen soll, ist vorerst noch unklar. Rom/Valletta. "Wir entziehen uns trotz der Dimension unserer Insel nicht unseren Pflichten. Wir werden alle internationalen Vorschriften respektieren", twitterte der maltesische Premier Joseph Muscat.

During the night @Armed_Forces_Malta conducted sensitive operation on high seas, boarding a ship allegedly captured by #migrants off #Libya and diverted to #Malta. We do not shirk responsibility despite our size. We will now follow all international rules accordingly -JM