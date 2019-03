Verzweifelte Suche in Berlin: Was ist mit der 15-jährigen Rebecca passiert?

BERLIN. Seit mehr als zwei Wochen wird in Berlin ein 15-jähriges Mädchen vermisst. Die Behörden gehen davon aus, dass die Teenagerin von ihrem Schwager getötet wurde. Zwei große Suchaktionen brachten bisher keinen Erfolg.

Die Polizisten waren mit Stöcken und Schaufeln ausgerüstet und liefen in langen Reihen nebeneinander durch den Kiefernwald. Bild: Patrick Pleul (dpa-Zentralbild)

Erneut durchkämmte eine Hundertschaft Polizisten fast den ganzen Tag ein Waldgebiet bei Kummersdorf, einem Ort 50 Kilometer südöstlich von Berlin. Am Abend wurde die Suche vorerst beendet. Am Samstag will die Polizei weiter suchen. Ob das am gleichen Ort geschieht, stand zunächst nicht fest.

Die Berliner Mordkommission will die Leiche der 15-Jährigen finden, um bei den Ermittlungen gegen den verdächtigen Schwager des Mädchens weiterzukommen.

Rebeccas Schwager war Ende Februar erstmals festgenommen worden, weil es Widersprüche zwischen seinen Aussagen und den Ermittlungsergebnissen gab. Dann wurde er zunächst auf freien Fuß gesetzt, am Montag allerdings erneut festgenommen. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen.

Haare im Kofferraum

Rebecca hatte sich am 18. Februar in der Früh bei ihrer Schwester und ihrem Schwager im Berliner Stadtteil Britz aufgehalten. Sie kam danach nicht in die Schule.

Verdächtig ist der Schwager wegen eines Fundes in seinem Auto: Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung wurden im Kofferraum Haare des Mädchens entdeckt - ebenso wie Fasern einer Fleecedecke, die zum selben Zeitpunkt wie Rebecca aus dem Wohnzimmer ihrer Schwester und ihres Schwagers verschwand. Auch zu der Decke erhofften sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Leiter der zuständigen Mordkommission, Michael Hoffmann, sagte am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY", Rebecca dürfte das Haus nicht lebend verlassen haben. Der Schwager sei zur fraglichen Tatzeit mit ihr allein im Haus gewesen. Seit der Sendung gingen bereits Hunderte neue Hinweise ein.

Rebeccas Familie hält Verdächtigen für unschuldig

Die Eltern und Schwestern von Rebecca halten den Schwager weiterhin für unschuldig. Rebeccas Vater sagte dem Sender RTL am Mittwoch: "Die ganze Nummer hängt mit einer anderen Sache zusammen, die ich aber nicht sagen darf." Er bat seinen Schwiegersohn: "Florian, rede einfach! Klär das, damit die ganze Suche in die andere Richtung geht, und zwar in die richtige. Wir müssen Becky finden." Der Vater nimmt an, seine Tochter sei entführt worden und befinde sich jetzt in einem Keller oder leerstehenden Haus, wie er der Zeitung "B.Z." sagte.

Die Vereinigung Berliner Strafverteidiger kritisierte das Vorgehen von Polizei und Medien. Die Darstellungen würden die Unvoreingenommenheit und Fairness gegenüber dem Verdächtigen "in der frühesten Phase des Verfahrens" untergraben. Es sei auch an der Staatsanwaltschaft, "dem rechtswidrigen Treiben von mindestens Teilen der Ermittler entgegenzutreten". Diese korrumpierten mit der Weitergabe von Informationen an Medien "die Verfahrensfairness möglicherweise irreparabel". Man fordere von der Presse, die Vorverurteilung einzustellen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema