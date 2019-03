Verkehrschaos nach Sturm "Eberhard": Rund 500 Kilometer Stau in NRW

Umgestürzte Bäume blockierten auch den Zugverkehr. Bild: APA/AFP/dpa/FEDERICO GAMBARINI

BERLIN. Das Sturmtief "Eberhard" hat Deutschland am Wochenende kräftig durchgebeutelt. Der Sturm war laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) der bisher stärkste in diesem Jahr. Spitzenwerte wurden in Alsfeld in Hessen mit Orkanböen von bis zu 126 Stundenkilometern gemessen, dicht gefolgt von Leipzig/Halle mit 123 km/h und Chemnitz, ebenfalls in Sachsen, mit Tempo 120. Auf den Bergen gab es sogar extreme Orkanböen, wie auf dem Feldberg im Schwarzwald, wo 164 km/h gemessen wurden, oder auf dem Brocken im Harz mit Tempo 153.

Viele Dächer wurden durch den Sturm abgedeckt. Im bayerischen Burghausen traf es das Dach einer Halle, in Frankfurt riss sich das Blechdach eines Kirchturms im Stadtteil St. Gallus los. In Thüringen war ein Dorf zeitweise wegen umgestürzter Bäume von der Außenwelt abgeschnitten und ohne Strom. Im nordrhein-westfälischen Sauerland kam am Sonntag ein Mann ums Leben. Ein entwurzelter Baum stürzte auf einer Landstraße zwischen den Gemeinden Kallenhardt und Nuttlar auf das Auto des 47-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Während die Beifahrerin das Fahrzeug verlassen konnte, kam für den Fahrer jede Hilfe zu spät.

Zuerst Sturm, dann Schneefall

Als Folge des Sturms gab es in Nordrhein-Westfalen laut Westdeutschem Rundfunk gestern im Frühverkehr knapp 500 Kilometer Stau auf den Fernstraßen. Unter anderem mussten auf der Autobahn 40 zwischen Mülheim und Essen umgekippte Bäume von der Fahrbahn geräumt werden. Auf den heftigen Sturm folgte dann gestern auch noch starker Schneefall, der weiteres Chaos auf vielen Straßen in mehreren Bundesländern auslöste.

Nicht nur der Straßenverkehr war von den Auswirkungen des Sturmtiefs massiv betroffen. Im Bundesland Nordrhein-Westfalen stellte die Deutsche Bahn den Fern- und Regionalverkehr am Sonntag komplett ein. In Rheinland-Pfalz und Hessen wurden zahlreiche Fernzüge auf den Bahnhöfen zurückgehalten. Auch in Bayern und Baden-Württemberg gab es laut DB Beeinträchtigungen. Der Bahnverkehr war auch über Nacht eingeschränkt, weil Bäume durch den Sturm auf die Gleise gestürzt waren. Einzelne Linien der Münchner S-Bahn waren ebenfalls gesperrt, im Bayerischen Wald verkehrten die Züge nur mit begrenzter Geschwindigkeit.

Ein Sturmtief jagt das nächste

Derweil kündigt sich mit "Franz" bereits der nächste Sturm an. "Ein Sturmtief jagt das nächste", teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Am Dienstag sollen Franz’ Ausläufer Deutschland treffen, der Wind frische im Westen und Norden auf. Am Mittwoch ist laut DWD mit starken bis stürmischen, in der Mitte und im Norden vereinzelt auch mit schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis 100 Kilometern pro Stunde zu rechnen.

In den kommenden sieben Tagen geht es ebenfalls sehr wechselhaft und stürmisch weiter. Ein stabiles Frühlingshoch ist nicht in Sicht. Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net: "Die Sturmlage ist noch lange nicht vorbei. Es bleibt bis zum Wochenende sehr stürmisch. Täglich ziehen Sturmfelder über Deutschland hinweg und bringen teils schwere Sturmböen bis 100 km/h."

