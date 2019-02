USA: Schwere Vorwürfe gegen "El Chapo"

NEW YORK. Prozess gegen den Drogenboss geht ins Finale.

Guzmán bei seiner Verhaftung Bild: AFP

Der Mammutprozess gegen den früheren mexikanischen Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán geht in die Zielgerade: Vor den heute beginnenden Beratungen der Geschworenen sind Unterlagen veröffentlicht worden, die den 61-Jährigen schwer belasten. Demnach sagte Guzmáns langjähriger Mitarbeiter Alex Cifuentes den Behörden, dass der Drogenbaron junge Mädchen – teilweise erst 13 Jahre alt – unter Drogen gesetzt und vergewaltigt habe.

Eine Frau habe Guzmán Fotos der Mädchen geschickt und für jedes von ihnen von "El Chapo" 5000 Dollar verlangt. Cifuentes, der diesen Dienst selbst drei bis vier Mal in Anspruch genommen habe, half Guzmán demnach dabei, den Mädchen eine "pulverartige Substanz" zu verabreichen. Während seiner vier Tage dauernden Zeugenaussage in dem Prozess, der am Donnerstag nach drei Monaten zu Ende ging, hatte Cifuentes dazu allerdings nichts ausgesagt.

Guzmáns Anwalt Eduardo Balarezo erklärte per E-Mail, sein Mandant bestreite Cifuentes’ "Behauptungen". Für sie gebe es "keinerlei Bestätigung". Die Aussagen seien so "unglaubwürdig" gewesen, dass sie nicht ins Verfahren aufgenommen worden seien. Es sei "bedauerlich", dass sie nun so kurz vor den Beratungen der Jury publik gemacht worden seien.

Jeffrey Lichtman, ein weiterer Verteidiger Guzmáns, forderte in seinem Schlussplädoyer einen Freispruch für seinen Mandanten: Er bezeichnete 14 frühere Mitarbeiter El Chapos, die beim Prozess ausgesagt hatten, als chronische Lügner. Die Geschworenen dürften ihren "Müll"-Aussagen keinen Glauben schenken. Der ganze Prozess sei eine "Farce".

