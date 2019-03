Unzertrennlich: Blindenhund für blinden Golden Retriever

Seit elf Jahren ist Charlie der Stolz von Chelsea und Adam Stipe aus Mooresville (North Carolina). Doch vor drei Jahren begann der Leidensweg des Golden-Retriever-Rüden. Der Hund erkrankt an grünem Star, das linke Auge muss entfernt werden. Ein Jahr später verliert das Tier auch sein rechtes Auge. Die Besitzer kümmern sich weiterhin liebevoll um den blinden Charlie. "Für uns war es selbstverständlich, uns weiterhin um diesen Hund zu kümmern, weil er uns einfach glücklich macht", sagte Chelsea Stipe gegenüber dem Sender NBC.

Um ihrem Vierbeiner das Leben zu erleichtern, holt sich das Ehepaar einen kleinen Helfer ins Haus. Der vier Monate alte Welpe Maverick zieht Anfang des Jahres bei den Stipes ein und löst zunächst keine Freude beim alten Charlie aus. Zunächst sei er überhaupt kein Fan des lebhaften Welpen gewesen, erzählt Chelsea. Mittlerweile seien Charlie und Maverick aber ein Herz und eine Seele.

Laut Frauchen habe Maverick sofort gespürt, dass sein älterer Freund irgendwie "anders“ sei und seine Hilfe brauche: "Wenn sie spielen, erkennt Maverick, dass Charlie sein Spielzeug manchmal verliert. Also nimmt Maverick es auf, platziert es wieder vor Charlie, und das Spiel kann weitergehen." Der Welpe unterstützt seinen blinden Freund auch beim Gassigehen. Dabei nimmt der Kleine die Leine ins Maul und leitet Charlie auf dem Weg.

