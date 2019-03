Unzählige Verzweifelte und nur elf Hubschrauber

GENF/MAPUTO/BEIRA/HARARE. Mosambik: Nach Zyklon „Idai“ warten Hunderttausende auf Hilfe.

Zigtausende Menschen warten im Katastrophengebiet von Mosambik auf Hilfe. Bild: Reuters

Im Katastrophengebiet im südöstlichen Afrika sind Hunderttausende Menschen auf Hilfe angewiesen. Die Nothelfer gehen von mindestens 1,7 Millionen Betroffenen in Mosambik, Malawi und Zimbabwe aus, wie das UN-Nothilfebüro (Ocha) gestern in Genf berichtete.

Das gesamte Ausmaß der Schäden ist eine Woche, nachdem Zyklon „Idai“ nahe der Hafenstadt Beira (Mosambik) auf Land traf, immer noch nicht absehbar. In Mosambik, das am schwersten getroffen wurde, stünden 3000 Quadratkilometer Land – größer als Vorarlberg – teilweise bis zu elf Meter unter Wasser, sagte Alison Freebairn, eine Sprecherin der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung.

Verschlimmerung möglich

Helfer warnen, es werde womöglich noch schlimmer kommen: Wegen „Idai“ hatte es im Hinterland stark geregnet, und jetzt bringen Flüsse das Wasser in die tiefer liegenden Küstengebiete.

Unzählige verzweifelte Menschen warten immer noch auf Nahrung und Trinkwasser. Doch für den Einsatz im Katastrophengebiet stehen bisher nur elf Hubschrauber zur Verfügung.

Viele Menschen konnten sich wegen der rasch steigenden Wassermassen nach dem Tropensturm nur auf Hausdächer und Bäume retten und mussten dort tagelang auf Hilfe warten. Wie viele Menschen nach dem verheerenden Tropensturm noch auf Rettung angewiesen sind, konnten die UN-Helfer nicht genau sagen. Sie gingen von 600.000 Betroffenen in Mosambik, 840.000 in Malawi und 250.000 in Simbabwe aus. Was im Einzelfall konkret benötigt werde, sei weiter unklar.

Die Hälfte der Betroffenen seien Minderjährige, schätzt das UN-Kinderhilfswerk UNICEF. Viele Menschen sammelten sich in informellen Lagern mit katastrophalen Zuständen, sagte ein Sprecher. Vor allem für Kinder seien diese Lager nicht sicher.

Nach tagelangem Warten auf Trinkwasser und Nahrung seien aufgebrachte Reaktionen der Menschen verständlich, so Ocha-Sprecher Jens Laerke nach TV-Bildern von großen Menschenmengen, die sich auf viel zu kleine Lieferungen stürzten. „Dies sind Verzweifelte, und niemand kann einer Mutter oder einem Vater etwas vorwerfen, wenn er versucht, Wasser zu ergattern.“

