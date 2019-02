Unbekannte schändeten das Grab von Karl Marx

Es war bereits der zweite Anschlag innerhalb von zwei Wochen.

"Architekt des Völkermords" ist nur einer der Schriftzüge, mit denen das Marx-Grabmal beschmiert wurde. Bild: Reuters

Das Grab von Karl Marx in London ist zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit geschändet worden. Unbekannte Täter haben das Grabmal mit roter Farbe und den Schriftzügen "Doktrin des Hasses", "Architekt des Völkermords" und "Massenmörder" verschmiert. Vor knapp zwei Wochen hatten Vandalen die Marmorplatte am Grab mit einem Hammer attackiert und gezielt den Namen des kommunistischen Philosophen schwer beschädigt.

Das Grabmal ist eine der Attraktionen auf dem Friedhof "Highgate Cemetery". Es ist nicht zu übersehen, schon weil es so viel größer ist als andere Grabmäler. Ein übermannshoher, grauer Granitquader, darauf die dunkle Bronzebüste eines massigen Schädels: Marx grüßt die Besucher seiner letzten Ruhestätte von weitem.

Das Grab des wirkungsmächtigsten Denkers, den Deutschland hervorgebracht hat, ist keine elegante Angelegenheit. Laurence Bradshaw ist der Künstler, der die Grabanlage 1955 entworfen hat, und Understatement war nicht Absicht. Als er den Gestaltungsauftrag gewann, sagte Bradshaw, dass die Herausforderung darin liegen würde, "ein Monument nicht nur für einen Mann, sondern für eine Geistesgröße und großen Philosophen zu schaffen".

Big Brother in drei Dimensionen

Einen gewaltigen Kopf hat Bradshaw daher geschaffen. Die hohe Stirn, die buschigen Augenbrauen, das wallende Haar, der mächtige Bart. Es ist eine Büste, die dominieren soll. "Big Brother in drei Dimensionen", kommentierte der linksliberale "Guardian", als das Monument 1956 enthüllt wurde, "das Gesicht eines Vaters, der seine Kinder züchtigt, aber stets mit Kummer". Bradshaw hat das gesamte Tableau geschaffen: die Büste, den drei Meter hohen Grabsockel, das Design der vergoldeten Inschriften.

Oben steht englisch der Aufruf aus dem Kommunistischen Manifest: "Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!". Am Fuß des Sockels mahnt die letzte seiner "Thesen über Feuerbach": "Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verändern."

Marx’ erstes Grab ist es aber nicht. Ursprünglich befand sich seine vorletzte Ruhestätte 200 Meter südlich in einer engen Grabzeile. Zu wenig Raum sei dort, hatte sich die Partei der britischen Kommunisten beklagt, auch wäre es für Besucher schwierig, das Grab zu finden. Die Sowjetunion fragte bei der britischen Regierung an, ob man Marx’ sterbliche Überreste ausgraben, nach Moskau überführen und dort an der Seite von Lenin bestatten dürfe. London lehnte dankend ab.

1954 beantragte dann die "Marx Memorial Library", der die Verwaltung des Grabes oblag, die Umbettung an einen für Versammlungen geeigneteren Ort. Dem wurde stattgegeben. Marx wurde exhumiert und kam 73 Jahre nach seiner Beerdigung zu einem repräsentativeren Grabmal.

Gezielt ideologische Attacke

Seitdem ist es öfter angegriffen worden. Es erlitt Hakenkreuz-Schmierereien und Farbattacken. Die jüngsten Schändungen machen betroffen, denn sie sind gezielt ideologischer Natur. Die Vorderansicht des Monuments ist mit roter Farbe überschmiert: "Denkmal des bolschewistischen Holocausts 1917 bis 1953: 66.000.000 Tote". Die wachsende gesellschaftliche Polarisierung, die im Zuge des Brexit-Referendums seit 2016 zu beobachten ist, macht vor sakralen Orten nicht Halt.

