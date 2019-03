Unbekannte hängten in Moskauer Museum unbemerkt Porträt auf

MOSKAU. Fünf Unbekannten hätten ein Bild ins Staatliche Historische Museum direkt am Kreml mitgebracht und es dort unbemerkt aufgehängt, meldete die Nachrichtenagentur Interfax am Sonntag.

Erst am Mittwoch hat sich ein Mann mitten in einer Ausstellung ausgezogen und sich in aller Seelenruhe die Bilder angeschaut. Bild: SOCIAL MEDIA (X04130)

Dabei handle sich um ein Porträt von Alexandra Fjodorowna, der Ehefrau des letzten Zaren Nikolaus II. Das Museum geht davon aus, dass die Aktion im Vorfeld geplant war: Einige aus der Gruppe hätten am Samstag den Hausmeister abgelenkt, andere das Bild aufgehängt. Selbst der Rahmen habe sich kaum von den anderen der Ausstellung unterschieden. "Sie sind offenbar nicht zum ersten Mal ins Museum gekommen. Diese Aktion sollte wohl unser Museum und andere Museen in Russland diffamieren", sagte eine Sprecherin. Um wen es sich bei der Gruppe handelt, war zunächst unklar.

Erst am Mittwoch war die weltbekannte Moskauer Tretjakow-Galerie in die Schlagzeilen geraten. Ein Mann hat sich mitten in einer Ausstellung ausgezogen und sich im Tanga in aller Seelenruhe die Bilder angeschaut. Danach entkam er unerkannt. Im Jänner war dort das Bild des berühmten russischen Landschaftsmalers Archip Kuindschi aus dem 19. Jahrhundert vor den Augen von Besuchern gestohlen worden.

