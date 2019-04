Trucker schirmten auf Autobahn betrunkenen Radfahrer ab

ITZEHOHE. Betrunken fuhr ein 21-Jähriger mit dem Fahrrad in Schlangenlinien auf der Autobahn. Drei Lkw-Fahrer reagierten richtig und verhinderten so einen Unfall.

Lastwagenfahrer haben am vergangenen Donnerstag in den Abendstunden einen Radfahrer auf der Autobahn in Deutschland mit ihren Fahrzeugen abgeschirmt und dadurch möglicherweise vor einem fatalen Unfall bewahrt. Der unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stehende 21-Jährige war nach Polizeiangaben bei Itzehoe in Schlangenlinien auf der gesamten Breite der mehrspurigen Fahrbahn unterwegs.

Drei Trucker positionierten sich daher mit ihren Fahrzeugen hinter ihn. Wie die Beamten in Itzehoe mitteilten, machte der Radler gleichwohl keine Anstalten, die Autobahn zu verlassen. Nach rund zwei Kilometern überholte deshalb einer der Lastwagenfahrer den Mann, schnitt diesem vorsichtig den Weg ab und ging zu ihm. Nach wenigen Worten brach der Fahrradfahrer zusammen. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Laut Polizei hatte er offenbar Drogen oder Alkohol zu sich genommen und verlor deshalb zeitweise das Bewusstsein. In der Klinik besserte sich sein Zustand aber. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

