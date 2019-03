Tropensturm bewegt sich auf Australien zu

CANBERRA. Wegen eines tropischen Wirbelsturms sind alle Bewohner einer Insel im Nordosten Australiens in Sicherheit gebracht worden. Die annähernd 1.000 Menschen auf Groote Eylandt mussten ihre Heimat vorübergehend verlassen, wie die dortigen Behörden mitteilten.

Symbolbild Bild: NASA (X00653)

Die meisten sind nun in Unterkünften an der Küste des Festlands untergebracht. Grund dafür ist ein Zyklon namens Trevor, der sich am Donnerstag auf die Region zubewegte. Er soll Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Kilometern pro Stunde und schwere Regenfälle mitbringen.

