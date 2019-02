Thailand: Partei der Prinzessin vor Auflösung

BANGKOK. Die Partei der thailändischen Prinzessin Ubolratana soll aufgelöst werden.

Prinzessin Ubolratana Bild: APA/AFP/Fred Dufour

Die Wahlkommission kündigte am Mittwoch in Bangkok an, das Verfassungsgericht um die Auflösung der Thai Raksa Charta zu bitten. Die Kandidatur der älteren Schwester von König Maha Vajiralongkorn bei der Parlamentswahl werde als "feindlich" für die konstitutionelle Monarchie eingestuft, erklärte die Wahlkommission. Die 67-jährige Ubolratana hatte am Freitag angekündigt, bei der Wahl am 24. März als Spitzenkandidatin für die Thai Raksa Charta ins Rennen zu gehen. Nach einem öffentlichen Rüffel ihres Bruders König Maha Vajiralongkorn gab sie ihre politischen Ambitionen aber nach nur einem Tag wieder auf. Die Partei zog die Kandidatur der Prinzessin für das Amt der Ministerpräsidentin am Samstag zurück.

Am Dienstagabend entschuldigte sich die 67-Jährige. "Es tut mir leid, dass meine ehrliche Absicht, bei der Arbeit für das Land und meine thailändischen Mitbürger zu helfen, ein Problem verursacht hat, das in diesem Zeitalter nicht passieren sollte", schrieb Ubolratana im Online-Netzwerk Instagram.

