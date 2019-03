Tetanus: Bub um 811.929 Dollar behandelt

WASHINGTON. Ein Sechsjähriger ist in den USA an Tetanus erkrankt, nachdem seine Eltern Impfungen abgelehnt hatten.

Mehrere Wochen lang lag der Bub auf der Intensivstation, die Behandlungskosten summierten sich auf 811.929 Dollar (rund 720.000 Euro). Zum Vergleich: Eine Tetanus-Impfdosis kostet zwischen 18 und 31 Dollar. Dennoch weigern sich die Eltern weiterhin, ihren Sohn gegen diese und weitere Krankheiten impfen zu lassen, berichtet die US-Gesundheitsbehörde CDC.

Der Sechsjährige erkrankte, nachdem er sich beim Spielen auf einem Bauernhof eine Platzwunde an der Stirn zugezogen hatte. Statt ihn zum Arzt zu bringen, säuberten die Angehörigen die Wunde selbst und nähten sie. Sechs Tage später entwickelte der Bub Krämpfe, konnte seinen Mund nicht mehr richtig öffnen, um zu trinken, Hals und Nacken waren steif. Schließlich stockte auch noch die Atmung. Ärzte brachten den Sechsjährigen in die Kinderklinik, wo er wochenlang künstlich beatmet wurde. Nach 57 Tagen wurde er entlassen und kam danach weitere 17 Tage in eine Reha-Einrichtung.

