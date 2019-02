Tausende Franzosen demonstrierten gegen Antisemitismus

PARIS. "Es reicht": Unter diesem Motto haben tausende Franzosen gegen den Antisemitismus demonstriert.

Alleine in Paris zählten die Organisatoren am Dienstagabend 20.000 Teilnehmer. Präsident Emmanuel Macron versprach ein härteres Vorgehen gegen die Täter. Wegen der Beleidigung des Philosophen Alain Finkielkraut wurde ein Verdächtiger festgenommen. Kundgebungen gegen den Antisemitismus gab es in Dutzenden französischen Städten. An der Pariser Kundgebung auf dem Platz der Republik nahmen auch Premierminister Edouard Philippe sowie mehr als die Hälfte der Kabinettsmitglieder teil. Auch die Ex-Präsidenten Francois Hollande und Nicolas Sarkozy waren dabei.

