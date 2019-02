Sicherheitsbedenken bei mehreren Minen

RIO DE JANEIRO. Zwei Wochen nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien mit bisher 150 bestätigten Todesopfern haben die Behörden wegen Sicherheitsbedenken mehrere Gemeinden rund um weitere Bergwerke der Region evakuiert.

Etwa 500 Menschen aus der Ortschaft Barao de Cocais im Bundesstaat Minas Gerais seien in Sicherheit gebracht worden, teilte die Stadtverwaltung mit.

Zuvor hatten Prüfer dem Damm der stillgelegten Eisenerzmine Gongo Soca ein Stabilitätszertifikat verweigert. Zudem wurden in der Nähe der Mine Serra Azul des Stahlkonzerns ArcelorMittal in Itatiaiucu etwa 200 Menschen in Sicherheit gebracht.

