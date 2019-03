Sechs deutsche Rathäuser nach Drohungen evakuiert

auch in deutschland flippen die rechten immer mehr aus. damit soll wohl der langersehnte tag x herbei provoziert werden.

da kann man nur auf die deutschen behörden hoffen, damit die verbindungen der rechten terrornetzwerke aufgedeckt werden. verbindungen die hierzulande anscheinend bis in höchste kreise reichen, wo dann bekannte deutsche rechtsterroristen in anerkannten heimischen wehrsport-vereinen trainieren.

was sagt der reiter-herbert dazu? ...nix, wahrscheinlich.