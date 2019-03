Schuldspruch gegen Brüsseler IS-Attentäter

BRÜSSEL. Die Tat gilt als erster IS-Anschlag in Europa: Der Franzose Mehdi Nemmouche wurde schuldig gesprochen, 2014 vier Menschen im Jüdischen Museum Brüssel getötet zu haben.

Ihm droht eine lebenslange Haft. Er ist ein sogenannter IS-Rückkehrer. Vor dem Anschlag soll er in Syrien an der Seite islamistischer Extremisten gekämpft haben. In Frankreich steht er im Zusammenhang mit der Entführung von vier Journalisten in Syrien unter Anklage. Zwei davon hatten ihn in Brüssel als Folterer des IS identifiziert.

