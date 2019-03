Schüsse in Utrecht: Mehrere Verletzte, Täter auf der Flucht

Polizei, Rettungsdienste und auch eine Anti-Terror-Einheit seien an Ort und Stelle. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Der Täter ist auf der Flucht, berichtete die Polizei auf Twitter.

Der Vorfall passierte in einer Straßenbahn am Platz des 24. Oktober. Dieser wurde großräumig abgesperrt.

Die Schüsse wurden laut Polizei um 10.45 Uhr abgegeben. Der Platz ist ein Verkehrsknotenpunkt, die Bim-Haltestelle außerhalb der Stadt wurde abgesperrt. Wie viele Personen verletzt wurden, war zunächst unklar. Gegen Mittag waren unter anderem drei Hubschrauber im Einsatz.

In Utrecht wurde der Straßenbahnverkehr zunächst eingestellt, teilte der Öffi-Betreiber auf Twitter mit.

A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht. The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter.