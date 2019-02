Saudi-Arabien schickt erstmals Botschafterin

WASHINGTON / RIAD. Prinzessin Rima bint Bandar al-Saud soll das Image des Königreiches in den USA verbessern.

Prinzessin Rima bint Badar al-Saud wird Botschafterin in den USA. Bild: APA/AFP/FAYEZ NURELDINE

Leicht wird es Prinzessin Rima bint Bandar al-Saud, die am Wochenende zur ersten Botschafterin in der Geschichte des Königsreiches ernannt worden war, in Washington nicht haben. Die Beziehungen zwischen den beiden Staaten sind durch den Mordfall Khashoggi schwer belastet. Das konnte selbst Donald Trump, der den des Auftragsmordes an dem Dissidenten verdächtigen saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman (MBS) weiterhin für unschuldig hält, nicht verhindern.

Botschafter in Mordfall belastet

Erst vor zehn Tagen hatte das US-Repräsentantenhaus ein Ende der US-Unterstützung für Saudi-Arabien im Jemen-Krieg verlangt. Die mögliche Lieferung von Nukleartechnologie in das Wüstenkönigreich wird vom Kongress in Frage gestellt. Angesichts der vielen Negativschlagzeilen ist es daher nur logisch, eine unbelastete, charismatische Persönlichkeit nach Washington schicken. Zuletzt war sogar Rimas Amtsvorgänger in der US-Hauptstadt, Prinz Khaled bin Salman, als Mitwisser im Mordfall Khashoggi genannt worden.

Der jüngere Bruder von MBS, hatten Medien berichtet, soll vom Leiter des Mordkommandos, dem MBS-Leibwächter Maher Abdulaziz Mutreb, nach der Hinrichtung Khashoggis angerufen worden sein. Der Vorwurf wurde in Riad zwar zurückgewiesen. Botschafter durfte Khaled dennoch nicht bleiben. Er wurde zum Verteidigungsminister-Stv. befördert.

Khaleds Nachfolgerin soll jetzt für positive Schlagzeilen sorgen, was ihr vielleicht leichter fällt, als es von den meisten Beobachtern erwartet wird. Denn Prinzessin Rima ist in Washington keine Unbekannte. Ihr Vater war der "legendäre" Bandar bin Sultan, der von 1983 bis 2005 den Botschafterposten in Washington innehatte. So verbrachte Rima den größten Teil ihrer Kindheit in den USA, wo sie an der George Washington-Universität einen Bachelor in Museumswissenschaften erwarb.

Nach ihrer Rückkehr vor 14 Jahren machte sich Rima als Geschäftsfrau einen Namen. Unter anderem leitete sie das Kaufhaus der Luxusmodekette Harvey Nichols in Riad. Im US-Magazin Forbes wird Rima an 16. Stelle der 200 mächtigsten Frauen in der arabischen Welt gelistet. Die Prinzessin gilt als couragierte Verfechterin der Frauenrechte.

