Russland und die Krim feierten Vereinigung

MOSKAU/BRÜSSEL. Fünf Jahre nach dem umstrittenen Krim-Referendum über eine Vereinigung mit Russland haben Menschen in Moskau und auf der Schwarzmeer-Halbinsel ihr Zusammenwachsen gefeiert.

Die russische Hauptstadt organisierte ein dreitägiges Fest, das am Samstag begann und bis Montag an 13 Plätzen Veranstaltungen mit Traditionen, Musik und kulinarischen Spezialitäten der Krim bietet. Die Volksabstimmung am 16. März 2014 sei die Antwort gewesen auf den gewaltsamen Machtwechsel in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, schrieb der Chef der Krim-Republik, Sergej Aksjonow, bei Facebook. Die EU verurteilte in einer Stellungnahme erneut die Annexion der Krim als Verletzung internationalen Rechts durch Russland. Heute jährt sich die per Vertrag besiegelte Wiedervereinigung der Krim mit Russland zum fünften Mal. Kremlchef Wladimir Putin ließ am Sonntag seinen Besuch auf der Krim ankündigen.

