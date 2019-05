Rund eine Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht

PARIS. Rund eine Million Tier- und Pflanzenarten sind nach einem UN-Bericht vom Aussterben bedroht.

Viele drohten bereits "in den kommenden Jahrzehnten" zu verschwinden, heißt in dem Bericht zur weltweiten Artenvielfalt, den der Weltrat für Biodiversität (IPBES) am Montag in Paris veröffentlichte.

Die Wissenschafter fordern darin "tiefgreifende Änderungen" zum Naturschutz.

