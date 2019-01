Rakete nach Jahrzehnten in der Wüste zurückgebracht

EDINBURGH. Eine vor 48 Jahren in der australischen Wüste nach ihrem erfolgreichen Einsatz abgestürzte britische Trägerrakete ist nach Großbritannien zurückgebracht worden.

Das Raumfahrttechnologie-Unternehmen Skyrora wolle die Rakete des Typs "Black Arrow" in Penicuik, einer Kleinstadt nahe der schottischen Hauptstadt Edinburgh, ausstellen, berichteten britische Medien.

Die "Black Arrow" war die einzige Rakete aus britischer Produktion, die einen britischen Satelliten erfolgreich ins All brachte. 1971 startete sie vom australischen Woomera, ihre Überreste stürzten später über der Wüste in Südaustralien ab. Dort fielen sie der Witterung und dem Vandalismus zum Opfer. Nach dem gelungenen Satellitenstart wurde das Black-Arrow-Programm schon bald eingestellt.

Es sei gut möglich, dass die "Black Arrow" das wichtigste Artefakt im Kontext der britischen Weltraumfahrtsgeschichte sei, sagte Daniel Smith, der Direktor von Skyrora. Unter Raumfahrt-Enthusiasten hat die Rakete Kultstatus.

Vor der Rückkehr der historischen Trägerrakete nach Schottland hatte die britische Raumfahrtbehörde angekündigt, 2,5 Millionen Pfund (rund 2,8 Millionen Euro) in einen Weltraumbahnhof in der schottischen Grafschaft Sutherland zu investieren. Der Zeitpunkt, die "Black Arrow" zurückzubringen, sei daher ideal erschienen, so Smith.

