Radikales Veganer-Paar in Frankreich zu Haftstrafe verurteilt

LILLE. Monatelang wüteten radikale Veganer in Restaurants, bei Fischhändlern und Fleischhauern in der nordfranzösischen Stadt Lille. Jetzt wurde ein junges Aktivisten-Pärchen zu einer eineinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt.

Ziel der Aktivisten waren auch Restaurants, die Fleisch servierten. (Symbolbild) Bild: CHARLY TRIBALLEAU (AFP)

So einen Prozess gab es in Frankreich noch nie: Ein 23-jähriger Sozialarbeiter und eine 29-jährige Kindergärtnerin saßen vor Gericht, weil sie zwischen November 2018 und Februar 2019 Anschläge auf Lokalitäten in der Stadt verübt hatten, die Fleisch anboten.

Das verurteilte Paar hatte Fensterscheiben zerbrochen, Läden mit Graffiti besprüht und Feuer gelegt. Zwei weitere Angeklagte, darunter Komplizen des Paares, bekamen Bewährungsstrafen von sechs Monaten. Die Aktivisten hatten insgesamt mehrere Millionen Euro Schaden bei den betroffenen Gastronomen angerichtet.

Unter Frankreichs Fleischhauern geht schon länger die Angst um, weil militante Veganer auf ihre Branche abgezielt hatten. Verbandspräsident Jean-François Guihard hatte im Vorjahr an Innenminister Gerard Collomb geschrieben: "Die Angriffe, die die gesamte Branche erleiden, sind nicht mehr und nicht weniger als eine Art von Terrorismus."

