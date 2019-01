Polizei in Las Vegas forderte DNA-Probe von Ronaldo an

LAS VEGAS. Im Oktober 2018 reichte eine Amerikanerin Zivilklage gegen Cristiano Ronaldo ein. Der Vorwurf: Vergewaltigung.

Nun gibt es eine neue Entwicklung in dem Fall. 2009 soll es demnach in Las Vegas zu dem Übergriff gekommen sein. Kathryn Mayorga behauptet, sie habe Ronaldo in einem Nachtklub kennengelernt und sei von ihm danach in seine Hotel-Suite eingeladen worden. Dort soll es zu der Vergewaltigung gekommen sein. Anschließend habe sich der damals 24-Jährige bei ihr entschuldigt. Später soll Mayorga zudem 375.000 US-Dollar bekommen haben, um über den Vorfall Stillschweigen zu bewahren.

Die US-Polizei hat nun eine DNA-Probe des Portugiesen bei den Behörden in Italien angefordert. Ronaldo spielt für den Verein Juventus Turin. Die Probe soll mit Spuren auf einem Kleid von Mayorga abgeglichen werden, das diese am fraglichen Abend trug. Sobald der Polizei alle Beweismittel vorliegen, kann diese den Fall der Staatsanwaltschaft vorlegen. Die wird dann über eine mögliche Anklage entscheiden. Ronaldo hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Was in Las Vegas zwischen den beiden vorfiel, sei dem Sportler zufolge einvernehmlich gewesen, sagte sein Anwalt Peter Christiansen.

