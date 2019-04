Peru verbietet E-Scooter auf Gehsteigen und in Fußgängerzonen

weyermark (13238) 30.04.2019 15:03 Uhr

Sind nun die Peruaner gscheiter, als die Österreicher ?



Lieber Herr weyermark sie sollten nicht ganz so viel posten sonder die Artikel auch lesen



Für alle, die ihre Wege durch die Stadt mit den Elektromotorrollern (E-Scooter) abkürzen, treten ab 1. Juni neue Regeln in Kraft. Der Nationalrat hat am Donnerstag mittels einer Änderung der Straßenverkehrsordnung E-Scooter mit Fahrrädern gleichgestellt.



Fahrer von Rädern und Elektrorollern haben damit die gleichen Rechte, aber auch die gleichen Pflichten. Das heißt, sie können, wo vorgesehen, gegen die Einbahn fahren, dürfen aber nicht ohne Freisprecheinrichtung telefonieren.