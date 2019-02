Papst entließ Ex-Erzbischof aus dem Priesteramt

ROM. Wenige Tage vor einem Spitzentreffen im Vatikan hat Papst Franziskus den Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern in der katholischen Kirche zur "dringenden Herausforderung" erklärt.

Papst Franziskus Bild: APA

"Betet für diese Veranstaltung", appellierte er am Sonntag bei dem Angelusgebet eindringlich an die Gläubigen auf dem Petersplatz.

Ein starkes Signal mit Blick auf die Konferenz hatte der Heilige Stuhl bereits einen Tag zuvor gesendet: Wegen des Missbrauchs von Kindern und Erwachsenen entließ Papst Franziskus den früheren Erzbischof von Washington, Theodore McCarrick, aus dem Priesteramt. Der 88-Jährige war nach der veröffentlichten Entscheidung in einer Untersuchung der Glaubenskongregation zudem des Machtmissbrauchs für schuldig befunden worden. Er ist in der jüngsten Vergangenheit der höchste Würdenträger, der mit der Versetzung in den Laienstand bestraft wird.

Konferenz zu Missbrauch

Der Papst hat die Spitzen der Bischofskonferenzen vom 21. bis 24. Februar einberufen, um über die zahlreichen Missbrauchsfälle in der Kirche zu sprechen. Bei dem Treffen solle es zunächst darum gehen, ein Bewusstsein für das "Drama" zu schaffen, sagte Franziskus. Erst vor zwei Wochen hatte der Pontifex zudem die Existenz sexuellen Missbrauchs von Nonnen in der Kirche eingeräumt: "Ich weiß, dass Priester und auch Bischöfe das getan haben. Und ich glaube, es wird immer noch getan."

