Notstand wegen Eisbären

MOSKAU. Aggressive Tiere sollen Menschen attackiert haben.

Der Lebensraum der Eisbären wird immer kleiner. Bild: dpa

Die Behörden der sibirischen Arktis-Insel Nowaja Semlja haben den Notstand ausgerufen – wegen einer "Invasion aggressiver Eisbären", wie sie es nennen.

In einem Bericht an die Regionalbehörde hieß es, seit Dezember seien 52 Polarbären regelmäßig in Beluschja Guba, der Hauptsiedlung der Insel, aufgetaucht. Einige von ihnen hätten Menschen angegriffen. Eltern hätten Angst, ihre Kinder zum Kindergarten oder in die Schule gehen zu lassen.

Eine Abordnung von Experten will sich jetzt auf den Weg zu der Insel mit ihren rund 3000 Einwohnern machen. Eine Genehmigung zum Abschuss der Bären gibt es vorerst nicht. Eisbären gehören zu den gefährdeten Tierarten und dürfen nicht erlegt werden.

