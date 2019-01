Nächster katholischer Weltjugendtag 2022 in Lissabon

VATIKANSTADT. Der nächste Weltjugendtag der katholischen Kirche wird im Jahr 2022 in Portugals Hauptstadt Lissabon stattfinden. Das gab der Vatikan am Sonntag kurz nach dem Abschlussgottesdienst des diesjährigen Katholikentreffens in Panama-Stadt bekannt.

Der europäische Kontinent war bereits häufiger Schauplatz der Treffen mit jeweils Abertausenden Jugendlichen, zuletzt im polnischen Krakau (2013), in Madrid (2011) und in Köln (2005). Die rheinländische Metropole war bisher die einzige deutsche Gastgeberstadt des Weltjugendtags überhaupt.

Zum Abschluss des diesjährigen Weltjugendtags in Panama-Stadt rief Papst Franziskus die Menschen dazu auf, Jugendliche und ihre Ziele ernst zu nehmen. Er ermunterte die jungen Leute, sich für ihre Zukunft einzusetzen und eigene Träume zu verfolgen. "Spürt, eine Mission zu haben und verliebt euch in sie, und davon wird alles abhängen", sagte der Pontifex beim Abschlussgottesdienst. Jung zu sein bedeute nicht, in einem Wartezimmer auf seinen Termin zu warten. "Und in dieser "Zwischenzeit" verblassen eure Träume, sie beginnen einzuschlafen und werden zu flachen, kleinen, traurigen "Illusionen"."

