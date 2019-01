Nach Dammbruch: Helfer entdeckten Bus mit Leichen im Schlamm

BRUMADINHO. Brasilien: Bereits 58 Tote geborgen – 305 Menschen werden weiter vermisst.

Hunderte Helfer suchen in der Schlammwüste nach Überlebenden – die Chancen werden aber als gering eingeschätzt. Bild: APA/AFP/MAURO PIMENTEL

Die Hoffnung schwindet, doch die Suche geht weiter: Nach dem Dammbruch bei einer Eisenerzmine in Brasilien ist die Zahl der Todesopfer auf 58 gestiegen. 305 Menschen würden vermisst, teilte die Zivilschutzbehörde mit. "Die Wahrscheinlichkeit, dass die Vermissten tot sind, ist leider erheblich gestiegen", sagte der Minister für regionale Entwicklung, Gustavo Canuto.

Rund 200 Feuerwehrleute und 13 Hubschrauber waren an den Such- und Bergungsarbeiten nahe der Ortschaft Brumadinho im Bundesstaat Minas Gerais beteiligt. Israel schickte 130 Soldaten und 16 Tonnen Material an die Unglücksstelle, um bei den Such- und Bergungsarbeiten zu helfen.

Auf der Suche nach Überlebenden fanden Helfer gestern im Schlamm einen Bus. Ob und wie viele Menschen in dem Fahrzeug saßen, sei noch unklar, berichtete die Zeitung "O Globo". Schon zuvor war dem Bericht zufolge ein erster Bus entdeckt worden, aus dem Einsatzkräfte mindestens zehn Leichen bargen.

Ein freiwilliger Helfer hatte den zweiten Bus im Schlamm entdeckt. "Ich wollte helfen, eine Kuh zu retten, und sah ein blaues Teil, ich grub und sah, dass es ein Fahrzeug war, vielleicht ein Minibus", sagte er "Globo"-Reportern. Er habe aber kein Werkzeug bei sich gehabt und nicht sehen können, ob in dem Bus Menschen saßen.

Zwölf Millionen Kubikmeter

Der Damm bei der Mine des Bergbaukonzerns Vale war am Freitag gebrochen. Eine Schlammlawine war über Teile der Anlage und benachbarte Siedlungen hinweggerollt. Das Umweltministerium kündigte eine Strafe von 250 Millionen Reais (58 Millionen Euro) gegen den Konzern an. Insgesamt ergossen sich nach Angaben von Vale zwölf Millionen Kubikmeter Schlamm über die Anlage und die nahe liegenden Siedlungen.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein, um die Verantwortlichen zu ermitteln. "Wir tun alles, um die Sicherheit und Stabilität der Dämme sicherzustellen", sagte Vale-Chef Fabio Schvartsman. Die Dämme waren übrigens sogar vom TÜV Süd 2018 geprüft worden. Das bestätigte das Unternehmen in München. "Wir werden die Ermittlungen vollumfänglich unterstützen."

Der verheerende Dammbruch hat dem Image seines Besitzers Vale einen weiteren schweren Schlag versetzt. Bis heute leidet das Land unter der Umweltkatastrophe, die der Bruch eines weiteren Damms vor drei Jahren in Minas Gerais ausgelöst hatte – dessen Betreiber Samarco war ein Tochterunternehmen von Vale und dem australisch-britischen Konzern BHP.

"Ein Umweltverbrechen"

Damals kamen 19 Menschen ums Leben, die giftige Schlammlawine gelangte in den Fluss Rio Doce und später in den 650 Kilometer entfernten Atlantik. Bis heute zahlen Vale und BHP Milliardenbeträge für den verheerenden Dammbruch, und noch warten viele Opfer auf Entschädigung.

"Diese neue Katastrophe ist die traurige Konsequenz daraus, dass Regierung und Bergbauunternehmen nichts dazugelernt haben", sagte Nilo D‘Avila von Greenpeace. "Das ist kein Unfall, sondern ein Umweltverbrechen."

