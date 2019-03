Nach Anschlag in Christchurch: Neuseeland verbietet Sturmgewehre

Sturmgewehre sehe ich ein. Aber.

Das wird genau keine Straftat in Zukunft verhindern!

Was geschah in Großbritannien, als die strengen Waffengesetze in Kraft traten?

Der Schwarzmarkt blühte auf und die Mordraten schnellten hoch.

Welche Waffen wurden bei den letzten Attentaten in Europa verwendet - von Autos und LKW abgesehen? Illegale Sturmgewehre.



Neuseeland hat eine der geringsten Mordraten weltweit. Bei den Kiwis war es so ruhig, dass Polizisten unbewaffnet Streife gingen und viele Neuseeländer nicht mal wussten, wie leicht und legal man sich halbautomatische Waffen kaufen konnte.



Nichts ist passiert, bis ein durchgeknallter Australier, bei denen wesentlich schärfere Waffengesetze herrschen, Amok lief.



Und nun werden unbescholtene Bürger zwangsenteignet.



Aber das ist der Plan. Auch in der EU. Siehe Deutschland, wo man mit einem 10 Joule Luftgewehr bereits ein Terrorist ist.

Die Eliten wollen nicht die Bürger schützen, sie wollen sich vor den Bürgern schützen.