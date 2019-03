Mutmaßlicher IS-Terrorist in Wien festgenommen

Dieser Iraker kam als Flüchtling nach Österreich, genoss angeblich sogar eine Hochschulbildung in AUT.



Nach Jahrzehnten in AUT ist dieser Mann glühender Anhänger des IS.



Die Schulbildung auf unsere Kosten nutzte der Mann zusammen mit seiner Militärausbildung um Terroranschläge zu planen. Mit dem Ziel möglichst vieler Toten.



In den sozialen Medien ist er durch seine Radikalität aufgefallen.



Ein Paradebeispiel für Integration also.