Meldungen aus den Regionen

KöLN. Die strafrechtliche Aufarbeitung der Kölner Silvesternacht 2015 hat ein ernüchterndes Ergebnis gebracht. Zwar zeigten mehr als 600 Frauen Sexualdelikte an, doch nur drei Sexualstraftäter konnte die Justiz letztlich überführen, berichtete der "Segel" gestern unter Berufung auf eine Aufstellung des Kölner Amtsgerichts. Zwei dieser Täter erhielten demnach Bewährungsstrafen.

PHOENIX. Ein schwarzer Jaguar hat in einem US-Zoo eine Frau attackiert, die ein Selfie mit dem Raubtier schießen wollte. Die Frau sei bei dem Vorfall im Wildlife World Zoo, Aquarium & Safari Park im Bundesstaat Arizona am Arm verletzt worden, teilte der Tierpark mit. Die Besucherin soll Absperrungen überwunden haben, um das Foto zu schießen. "Bitte verstehen Sie, wozu Absperrungen da sind", twitterte der Zoo in Litchfield Park vor den Toren von Phoenix – und bat um göttlichen Beistand für die Familie der Frau.

