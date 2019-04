Lungenentzündung: Dalai Lama im Spital

NEU-DELHI. Das geistliche Oberhaupt der Tibeter, der Dalai Lama, ist mit einer leichten Lungenentzündung in ein Krankenhaus in Neu-Delhi gebracht worden.

Erkrankt: der Dalai Lama Bild: APA/AFP/-

Sein Sekretär, Tseten Chhoekyapa, bestätigte entsprechende Medienberichte. Der im indischen Exil lebende 14. Dalai Lama (Tenzin Gyatso) sei am Dienstag in das Krankenhaus eingeliefert worden, werde es aber bald wieder verlassen können. Dem 83-Jährigen gehe es gut, wegen seines hohen Alters müsse er aber vorsichtig sein, sagte Chhoekyapa.

Der Dalai Lama habe unter "leichtem Husten" gelitten. Nach dreitägigen Auftritten in der vergangenen Woche in Neu-Delhi war der Dalai Lama erst kürzlich zu seinem Exil-Sitz in Dharamsala im Norden zurückgekehrt, aber am Dienstag wieder nach Neu-Delhi zurückgeflogen, um sich wegen einer Erkältung im Spital untersuchen zu lassen. Er bleibe in der Klinik zunächst unter Beobachtung, sagte Chhoekyapa. Der Polizeichef des Bezirks Kangra, in dem der Dalai Lama lebt, sagte der Zeitung "The Indian Express", der Dalai Lama habe einen Linienflug genommen. "Es gibt keinen Grund zur Panik."

