London führte weltweit strengste Abgasnorm ein

LONDON. Eine Fahrt mit einem älteren Auto ins Zentrum der britischen Hauptstadt kann bis zu 28 Euro kosten.

Schadstoffbelastung in London soll binnen zwei Jahren um 45 Prozent sinken. Bild: DPA

Autofahren in London kann jetzt so richtig teuer werden. Gestern wurde für den Innenbereich der britischen Hauptstadt die "Ultra Low Emission Zone" (ULEZ) eingeführt: eine Zone, in der Niedrigst-Emissionswerte für Fahrzeuge gelten – von Moped bis Lkw. Bisher war für das Fahren in dieser Zone zwischen 7 und 18 Uhr schon eine Stauabgabe von 11,50 Pfund fällig. Jetzt kommt für emissionsintensive Fahrzeuge rund um die Uhr eine Gebühr von 12,50 Pfund hinzu.

Damit würde eine Spritztour ins Zentrum mit einem älteren Wagen mit umgerechnet 28 Euro zu Buche schlagen. Es wird erwartet, dass täglich 40.000 Pkw, 19.000 Lieferwagen sowie 3000 Lkw und Busse die ULEZ-Gebühr zahlen müssen, da sie die Schadstoffnorm Euro-4 (für Benziner) oder Euro-6 (für Diesel) nicht erfüllen. Wer zu zahlen vergisst, wird über eine automatische Nummernerkennung aufgespürt und mit einem Bußgeld von 185 Euro zur Kasse gebeten. Bis zu 2,5 Millionen Fahrzeuge pro Jahr sind laut dem Betreiber "Transport for London" (TfL) von der Abgabe betroffen. Der notorisch klamme U-Bahn-Betreiber erwartet Mehreinnahmen zwischen 700 Millionen und 1,5 Milliarden Pfund.

Früher war London berüchtigt für seinen Smog, der die Stadt in ein Nebelmeer tauchte. Damit machte der "Clean Air Act" Schluss, ein Gesetz aus den 1950er Jahren. Heute gibt es keinen Smog mehr in London, dafür hat man es jetzt mit unsichtbaren Killern zu tun: Stickoxide und Feinstaub.

Video: Vor allem auf Diesel-Autos hat es London mit seiner neuen Maut abgesehen

"Notfall für die Volksgesundheit"

Wissenschafter des "King’s College" haben ermittelt, dass es in London jährlich aufgrund der hohen Schadstoffkonzentrationen 5900 vorzeitige Todesfälle gibt. Um die Luftqualität in der Hauptstadt zu verbessern, führte Bürgermeister Sadiq Khan mit ULEZ die "strengsten Emissionsvorgaben aller Städte weltweit" ein. Khan hatte sich als Erwachsener Asthma zugezogen und sieht in der Luftverschmutzung einen "Notfall für die Volksgesundheit".

"Gerade die ärmsten Londoner", argumentiert er, "leiden unter der schlimmen Luftqualität am meisten." Khan erhofft sich durch die ULEZ-Maut eine Reduzierung der Schadstoffbelastung um 45 Prozent über die nächsten zwei Jahre.

Kritisiert wird der Labour-Mann von den Konservativen. "Gerade die ärmsten Londoner", sagt Gareth Bacon, Tory-Chef im Stadtrat, "werden am härtesten getroffen, denn sie können es sich nicht leisten, ihre alten Fahrzeuge gegen neue zu tauschen." Auch Howard Cox von der Interessenvereinigung "FairFuelUK" hält nichts von der ULEZ. "Der Bürgermeister hat einseitig die britische Diesel-Flotte um 35 Milliarden Pfund abgewertet. Er hat Millionen von Fahrzeugen unverkäuflich gemacht."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema