Leiche von Fußballer Sala identifiziert

NANTES. Der vermisste argentinische Fußballer Emiliano Sala ist tot. Die in der Nacht auf Donnerstag geborgene Leiche ist jene des Fußballers, bestätigte die englische Polizei Donnerstagnacht.

Nach einer Untersuchung der Gerichtsmedizin im südenglischen Portland gebe es keine Zweifel mehr.

Salas Angehörige seien bereits informiert worden, so die Polizei. Die Ermittlungen zu den Umständen seines Todes würden weiterlaufen. Die einmotorige Propellermaschine mit dem 28-jährigen Fußballer und seinem Piloten David Ibbotson war am 21. Jänner rund 20 Kilometer nördlich der Kanalinsel Guernsey über dem Ärmelkanal vom Radar verschwunden. Sala wollte von Frankreich aus zu seinem neuen Verein Cardiff City nach Wales fliegen.

In der später am Meeresgrund georteten Maschine wurde dann die Leiche entdeckt. In der Nacht auf Donnerstag wurde der Leichnam bei „schwierigen Bedingungen“ aus dem Wrack geholt, wie die britische Behörde für die Untersuchung von Luftfahrtunglücken (AAIB) mitteilte. Die Operation sei „so würdevoll wie möglich“ verlaufen.

Versuche, das Flugzeug zu bergen, blieben bisher allerdings erfolglos, zuletzt unter anderem wegen schlechter Wetterbedingungen. Die Maschine soll sich im Ärmelkanal in einer Tiefe von rund 67 Metern nördlich der Kanalinsel Guernsey befinden.

