Leiche im Böhmerwald: Ehefrau des Opfers festgenommen

NOVA PEC. Neue Erkenntnisse gibt es im Mordfall um einen 69-jährigen Deutschen, der im November 2018 an der tschechisch-oberösterreichischen Grenze tot aufgefunden worden ist. Seine Ehefrau wird beschuldigt, ihn getötet zu haben.

Leiche im tschechischen Böhmerwald war nicht der gesuchte Stiwoller. Bild: OÖN

Wie die Polizei Niederbayern in einer Presseaussendung mitteilt, wurde die 60-jährige Deutsche am Mittwoch festgenommen.

Die Ermittler hatten das ehemalige Wohnhaus des Opfers im bayerischen Laberweinting sowie die Geschäftsräume seiner Ehefrau in München durchsucht. Dabei stellten sie mehrere Datenträger und Unterlagen sicher. Gegen die 60-Jährige ist ein dringender Tatverdacht des Mordes aufrecht, heißt es in der Aussendung. Sie befindet sich jetzt in Haft. Über das mögliche Motiv halten sich die Ermittler bislang bedeckt.

Der Tote war am 25. November in einem Wald in der tschechischen Ortschaft Nová Pec neben einem Wanderweg entdeckt worden. Die Leiche war nackt, daneben lagen Handtücher. Für die Ermittler stand sofort fest, dass der Mann gewaltsam zu Tode gekommen war. Mehr dazu lesen Sie hier.

