Krankenschwester wegen vierfachen Mordes verurteilt

ROM. Eine italienische Krankenschwester ist wegen der Ermordung mehrerer Patienten zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Ein Gericht sah es am Freitag als erwiesen an, dass die 56-Jährige in einem Krankenhaus in Piombino zwischen Jänner 2014 und September 2015 vier Menschen umgebracht hat. Demnach verabreichte sie den Patienten auf der Intensivstation ein gerinnungshemmendes Mittel in tödlicher Dosis.

Die Krankenschwester, der sechs weitere Taten zur Last gelegt worden waren, bestreitet die Vorwürfe. Ihr Anwalt kündigte an, Einspruch gegen das Urteil einzulegen. Der Fall war 2016 nach der Untersuchung auffälliger Todesfälle in dem Krankenhaus in Piombino ans Licht gekommen. Es stellte sich heraus, dass die angeklagte Krankenschwester für alle verstorbenen Patienten zuständig war.

