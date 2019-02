Im Dauerkonflikt auf dem Dach der Welt droht ein Krieg zwischen Atommächten

NEU DELHI/ISLAMABAD. Der Streit um Kaschmir vergiftet das Verhältnis zwischen Indien und Pakistan seit 72 Jahren.

Während das Treffen zwischen Donald Trump und Kim Jong-un, der Brexit sowie der drohende Handelskrieg USA – China weltweit die Schlagzeilen bestimmen, droht in Südasien ein Krieg zwischen den Atommächten Indien und Pakistan. Der Streit um die Bergregion Kaschmir vergiftet das Verhältnis seit 72 Jahren.

Die Auseinandersetzung begann mit der Unabhängigkeit. 1947 beugte sich Großbritannien dem Druck der gewaltfreien Unabhängigkeitsbewegung Mahatma Gandhis sowie der Muslimliga und gab seine Kolonie Britisch-Indien auf. Zurück blieben zwei Staaten: die säkulare Indische Union und die Islamische Republik Pakistan.

Der Fürstenstaat Jammu und Kaschmir im nördlichen Grenzgebiet stand damit vor einem Problem: Traditionell herrschte ein hinduistischer Maharadscha, die Bevölkerung war jedoch mehrheitlich muslimisch. Maharadscha Hari Singh hoffte, sein Gebiet für unabhängig erklären zu können, und zögerte die Angliederung an einen der beiden Staaten hinaus.

Während der Maharadscha zögerte, versuchten pakistanische Freischärler 1947, Tatsachen zu schaffen. Hari Singh rief daraufhin Indien um Hilfe. Der erste Kaschmirkrieg endete 1949 mit der De-facto-Teilung des Fürstenstaats entlang der "Line of Control", der bis heute geltenden inoffiziellen Grenzlinie. Pakistan kontrolliert seither die Sonderprovinz Gilgit-Baltistan und die sichelförmige Teilregion Azad Kaschmir, der indische Teil ging 1957 im Bundesstaat Jammu und Kaschmir auf.

Die folgenden Jahrzehnte waren von Aufrüsten geprägt. Indien begann mit der Entwicklung einer Atombombe, Pakistan startete ebenfalls ein Nuklearprogramm. 1965 versuchte Pakistan noch einmal, diesen Grenzverlauf mit Gewalt zu verändern, scheiterte jedoch am indischen Militär. 1971 gerieten die Nachbarn zum dritten Mal aneinander. Indien bezwang Pakistan erneut. Im Shimla-Abkommen 1972 wurde die Bedeutung der "Line of Control" gestärkt. In bilateralen Verhandlungen sollten zudem die Kaschmir-Ansprüche geklärt werden.

Ab 1984 gab es neue Gefechte und erst 2003 wurde ein neuer Waffenstillstand geschlossen, der jedoch seit 2016 brüchig ist. Die Abschüsse zweier indischer Jets durch Pakistan am Mittwoch sind der jüngste Höhepunkt in diesem Konflikt. Indien will zuvor ein Ausbildungslager der islamistischen Terrorgruppe Jaish-e-Mohammed attackiert haben. Diese hatte einen Selbstmordanschlag im indischen Teil Kaschmirs für sich reklamiert, bei dem 40 indische Sicherheitskräfte getötet worden waren.

Während Pakistans Premier Imran Khan gestern ein Signal der Entspannung sandte – heute soll der beim Abschuss gefangen genommene indische Pilot freikommen – rief Indiens Regierungschef Narendra Modi seine Landsleute zur Standhaftigkeit gegen Pakistan auf, den "Feind, der Indien destabilisieren" wolle. (eku)

