Hausbesitzer lebte mit 45 Klapperschlangen

DELLAS. Ein Hausbesitzer in Dellas (Texas) wollte sich eine Klapperschlange zulegen, die unter seinem Haus leben sollte. Die gefährlichen Reptilien vermehrten sich jedoch. Als er Experten zur Hilfe rief, zählten diese 45 Schlangen unter dem Haus des Mannes.

Eigentlich hatte ein Hausbesitzer in Albany im US-Staat Texas nur an "einige" Klapperschlangen unter seinem Haus gedacht, als er eine spezialisierte Firma zu Hilfe rief. Der Mann hatte die Schlangen entdeckt, als er einen beschädigten Kabelanschluss unter dem Haus reparieren wollte. Die Experten zählten dann 45 der gefährlichen Reptilien, berichteten lokale Medien am Mittwoch.

Die Tiere hatten sich unter dem etwas erhöht auf Fundamenten ruhenden Gebäude ausgebreitet. Ihre gefährliche Arbeit hielten die Schlangenexperten auf einem 18-minütigen Video fest. "Der Garten war eigentlich gepflegt, das Haus war schön und sauber", kommentierte die Firma die ungewöhnlich hohe Reptilienansammlung auf Facebook. Doch Schlangen sei dies egal, "ihnen geht es nur ums Überleben".

