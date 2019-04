Hauptverdächtigersprengte sich mit in die Luft

COLOMBO. Er predigte Hass und starb am Ostersonntag in Sri Lanka als Selbstmordattentäter: Zahran Hashim, der mutmaßliche Drahtzieher der Anschlagsserie, hat sich nach Angaben der Regierung zusammen mit einem zweiten Selbstmordattentäter im Luxushotel "Shangri-La" in die Luft gesprengt.

Sri Lankas Muslime hatten die Behörden jahrelang vor dem radikalen Geistlichen in ihrer Mitte gewarnt, der offenbar eine zentrale Rolle bei einer der schlimmsten Gewaltserien in der Geschichte des südasiatischen Inselstaates spielte. In dem am Dienstag von der Dschihadistenmiliz IS veröffentlichten Bekennervideo ist Hashim als einziger von acht IS-Anhängern unvermummt zu sehen.

