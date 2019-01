Glyphosat in Babywindeln in Frankreich gefunden

PARIS. Mehrere chemische Substanzen in gefährlich hohen Mengen nachgewiesen.

Die französische Agentur für Umweltsicherheit ANSES hat in Babywindeln mehrere chemische Substanzen in gefährlich hohen Mengen entdeckt.

Dazu zählten aromatische Kohlenwasserstoffe sowie Dioxine und Furane, teilte die Behörde mit. Außerdem wurden Spuren des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat gefunden. Dabei seien allerdings keine Grenzwerte überschritten worden. ANSES empfahl, die Chemikalien aus den Babywindeln zu entfernen oder so weit wie möglich zu reduzieren.

Die französische Regierung forderte Hersteller und Einzelhändler auf, innerhalb der nächsten zwei Wochen die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Während einige der Chemikalien – Duftstoffe etwa – absichtlich hinzugefügt wurden, gelangten andere möglicherweise durch verunreinigte Rohstoffe in die Windeln.

Glyphosat zählt zu den weltweit am meisten eingesetzten Unkrautvernichtern und wurde vom Monsanto-Konzern entwickelt, den Bayer im Sommer 2018 für rund 63 Milliarden Dollar übernommen hat. Spuren von Glyphosat wurden bereits etwa in Bier gefunden, allerdings in gesundheitlich unbedenklichen Mengen.

9300 Klagen in den USA

Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein. In den Vereinigten Staaten sieht sich der deutsche Konzern mittlerweile mit mehr als 9300 Klagen konfrontiert, bei denen es um Krebserkrankungen nach der Nutzung von Glyphosat geht.

